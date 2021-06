Irmãs morrem em batida frontal entre carro e ônibus na BR 369

Um grave acidente de trânsito foi registrado na BR 369 durante a madrugada desta quinta-feira (10). O acidente deixou duas vítimas fatais.

Segundo informações as vítimas são irmãs e estavam em um Gol, com placas de Maringá, que trafegava pela rodovia sentido Maringá e o ônibus de turismo, com placas Maringá, que transportava compristas seguia sentido contrario em direção a Foz do Iguaçu, quando no quilômetro 482 aconteceu a batida frontal.

De acordo com relatos do motorista do ônibus à Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente, que fez com que o veículo rodasse na pista então aconteceu a batida.

Conforme o IML (Instituto Médico Legal) o corpo da primeira vítima chegou em Cascavel ainda durante a madrugada, já o segundo chegou no início da manhã pelo fato de que ele estava em meio aos destroços dos veículos.

Ainda segundo o IML as vítimas são Maria Cristina Volf de 42 anos e Maria José Volf de Oliveira de 48 anos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) falou sobre o acidente. De acordo com o inspetor-chefe Ricardo Schneider a condutora perdeu o controle da direção momento em que aconteceu o acidente.

Schneider ainda comenta que a passageira do veículo só foi encontrada após a retirada do ônibus.

No coletivo não houve registro de feridos. O motorista realizou o teste do etilômetro com resultado negativo para a ingestão de álcool.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

Com informações: Catve

