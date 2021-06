Mulher que esperava óctuplos anuncia ter dado à luz 10 bebês, novo recorde

Uma mulher sul-africana deu à luz 10 bebês, no que se acredita ser um novo recorde mundial.

O marido de Gosiame Thamara Sithole diz que o casal ficou surpreso com os décuplos depois que os exames mostraram que havia oito bebês em seu útero.

“São sete meninos e três meninas. Estou feliz. Estou emocionado. Não posso falar muito”, disse seu marido, Teboho Tsotetsi, ao site de notícias local Pretoria News após o nascimento.

Uma autoridade sul-africana confirmou os nascimentos à BBC, mas outra pessoa disse que os bebês não haviam sido vistos.

Um parente, que não quis ser identificado, disse à BBC que Sithole teve dez bebês — cinco por parto natural e cinco por cesariana.

O Guinness World Records, o Livro dos Recordes, disse à BBC que está investigando o caso de Sithole.

Uma mulher que teve oito bebês nos Estados Unidos em 2009 atualmente detém o recorde Guinness de maior número de crianças nascidas de uma só vez — em que todas sobreviveram.

Mas há relatos de outros casos fora do Guinness. No mês passado, Halima Cissé, de 25 anos, do Mali, deu à luz a nove bebês em uma clínica no Marrocos.

A maioria das gestações envolvendo um grande número de bebês termina prematuramente, diz a repórter de saúde da BBC África, Rhoda Odhiambo.

Nascimentos múltiplos envolvendo mais de três bebês são raros e muitas vezes resultado de tratamentos de fertilidade — mas, neste caso, o casal sul-africano diz que as crianças foram concebidas naturalmente.