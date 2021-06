Nasa divulga vídeo e fotos do eclipse solar “anel de fogo”

A Nasa, Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira (10) algumas fotos e um vídeo completo do eclipse solar anular, também chamado de “anel de fogo”.

Pouco depois do nascer do sol no hemisfério norte nesta quinta, a estrela foi parcialmente encoberta pela lua, formando o eclipse. Isso acontece quando a sombra da lua não cobre todo o sol, mas apenas o seu centro.

A sombra do eclipse começou a aparecer em regiões remotas do Canadá, seguiu a caminho da Groenlândia e do Oceano Ártico, antes de passar pelo Polo Norte e terminar em partes do extremo oriente russo.

A cada dois anos ou mais, em algum lugar da Terra, é possível ver o alinhamento do planeta com a lua e com o sol. O próximo eclipse solar anular poderá ser visto do território brasileiro e ocorrerá em 14 de outubro de 2023.

