Homem é encontrado morto e em Campina da Lagoa

A equipe do Hospital Municipal de Campina da Lagoa entrou em contato com a Polícia Militar para informar sobre um homem encontrado morto em uma residência na Rua Frederico Macagnan.

No local, a equipe da Pm constatou um homem de 50 anos, o qual apresentava muitas marcas de sangue, porém naquele momento não era possível saber o que havia ocorrido. Também foi encontrado uma faca com

marcas de sangue.

Ato contínuo foi isolado o local de crime, acionadas as equipes da Polícia Civil e IML para procedimentos de praxe. No final do expediente chegou ao conhecimento da PM que, de acordo com a Polícia Civil, o fato se tratava de um homicídio.



As investigações seguem sob a responsabilidade da Polícia Civil, que busca apurar as circunstâncias e autoria do crime.

Fonte: 11º BPM