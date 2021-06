Palio capota ao desviar de outro veículo na BR 369

Um veículo Fiat Palio capotou na manhã deste sábado (12) por volta das 10h40 no KM 510 da BR 369 no trecho entre as cidades de Corbélia e Cascavel.

Segundo informações passadas pelo condutor, o veiculo seguia no sentido à Cascavel quando um outro carro saia para acessar a rodovia, e ao tentar desviar ele perdeu o controle vindo a capotar por diversas vezes.

Equipes da Viapar estiveram no local para prestar atendimento ao condutor que teve algumas escoriações leves e não precisou ser encaminhado ao hospital.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência.

Com informações Portal Corbélia

