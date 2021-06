Veículo é alvejado com disparos de arma de fogo em tentativa de assalto em Mamborê

No início da noite desta terça-feira (15), a equipe de serviço da Polícia Militar de Mamborê, recebeu uma ligação informando uma tentativa de assalto na estrada rural do desvio do pedágio, próximo à ponte de concreto entre Mamborê e Campo Mourão.

Segundo informações um morador da comunidade Pensamento estava retornando da cidade de Campo Mourão, onde teria ido fazer um orçamento para realização de um serviço, no retorno ao passar pela estrada do desvio do pedágio foi abordado por dois homens armados, um com uma arma longa e outro com uma arma curta, os criminosos tentaram abordá-lo momento em que ele percebeu a ação acelerou o veículo de empreendeu fuga do local.

Momento este em que os criminosos começaram a disparar contra o seu veículo, os disparos de armas de fogo atingiram apenas o veículo, não ferindo o condutor que conseguiu fugir e acionar socorro junto à equipe policial.

De imediato a equipe da Polícia Militar de Mamborê, se deslocou ao encontro da vítima que já se encontrava nas proximidades do trevo de Mamborê, foi solicitado também uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, para uma avaliação médica, sendo que o mesmo se encontrava muito nervoso com a situação.

Na sequência foram acionadas as equipes Policia Rodoviária Federal, Equipe Rotam e Patrulha Rural da 1ª CIA de Campo Mourão, as quais prestaram apoio nas buscas dos autores, mas até o momento não foi logrado êxito em localizados.

Diante dos fatos foi realizado o boletim de ocorrência e encaminhado o condutor e o veículo para Delegacia da Polícia Civil de Mamborê para os procedimentos cabíveis, o condutor do veículo após atendimento da equipe de saúde passa bem.

