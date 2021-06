Moritafarma Farma & Farma: 7 benefícios do café para sua saúde

Tomar café é um ritual diário para muitas pessoas. O que poucos imaginam é que a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros possui diversos benefícios para a saúde. Além de ser saboroso e cheiroso, o café é rico em nutrientes.

Além da cafeína, conhecida por seu efeito estimulante, a bebida também possui alta concentração de antioxidantes (polifenóis) que auxiliam no equilíbrio celular. Se consumido de forma moderada, de 4 a 5 xícaras por dia, o café pode trazer apenas benefícios. Confira alguns deles:

1. Fonte de nutrientes: Vitaminas B2, B3, B5, manganês, magnésio e potássio.

2. Acelera o metabolismo e queima calorias: a cafeína é uma das poucas substâncias naturais que ajudam a queimar calorias.

3. Afasta doenças e problemas cardíacos: possui componentes que ajudam a proteger as células do dano dos radicais livres e a reduzir a resistência à insulina

.4. Diminui o risco de depressão: a dopamina auxilia no controle emocional, evitando o desenvolvimento da doença.

5. Prevenir e melhorar dores de cabeça: por promover a contração das artérias do cérebro o café pode prevenir a dor. Estudos indicam que a dose terapêutica para estes casos deve ser pelo menos 100 mg por dia.

6. Diminui o diabetes: segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, as propriedades antioxidantes do café podem trazer benefícios para o metabolismo da glicose.

7. Alivia os sintomas do mal de Parkinson: pesquisas realizadas pela Universidade McGill, no Canadá, mostram um resultado positivo com relação à velocidade de movimento e redução da rigidez dos pacientes.

E você, gosta de café? Que tal preparar uma xícara depois deste post?

“A Drogaria Moritafarma está presente no município de Ubiratã a mais de 30 anos. É uma empresa que sempre está a disposição do cliente para atendê-lo da melhor forma possível.”

Estamos na Av. Nilza Oliveira Pepino, 1317, Centro, Telefones (44) 3543-1321 / (44) 9 9820 – 4448