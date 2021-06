Parte das novas vacinas contra a Covid-19 chega ao Paraná já nesta quinta

O Paraná receberá entre esta quinta-feira (17) e sexta-feira (18) mais 234.510 imunizantes contra a Covid-19, o que dará continuidade ao Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as doses serão destinadas aos grupos prioritários e população em geral acima de 40 anos.

A primeira parte chega já no começo da noite desta quinta. Segundo o cronograma do Ministério da Saúde, as 143.910 doses do imunizante Comirnaty, produzido pela Pfizer/BioNtech, estarão no voo LA-4793, que pousa no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 19h05.

As 90.600 doses da Coronavac/Butantan, parte de um lote de 1,8 milhão de doses distribuído a todo o País, chegarão ao Paraná na manhã de sexta-feira (18), às 10h05 (voo G3 1120). As duas remessas fazem parte da 25ᵃ pauta de distribuição do governo federal.

A dinâmica será a mesma adotada desde o começo da pandemia. As vacinas serão levadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, onde serão armazenadas, cadastradas e separadas, de maneira proporcional, para todos os 399 municípios das 22 Regionais de Saúde.

“Nossa meta é fazer a vacina chegar rapidamente na população. Estamos nos aproximando de 5 milhões de doses aplicadas nos paranaenses, o que ajuda a controlar as manifestações mais graves da doença”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

VACINÔMETRO – O Paraná vacinou até o final desta quarta-feira (16) 3.466.304 pessoas com a primeira dose e 1.272.993 com as duas. É o sexto que mais imunizou no País em números absolutos.

