Quadrilha armada entra em chácara, agride família e coloca fogo no carro da vítima

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quarta-feira (16), após ladrões entrarem na chácara de uma família, agredir pessoas, e roubar objetos e dinheiro.

O solicitante relatou que os moradores foram surpreendidos no interior da chácara localizada na Vila Regina, por quatro ou cinco homens encapuzados e armados, com duas armas curtas e uma arma longa, do tipo garrucha.

Conforme a vítima, eles deram voz de roubo, os trancaram dentro da cozinha e reviraram a casa. Os autores também colocaram uma das armas na cabeça de uma criança, de 8 anos e fizeram ameaças perguntando onde estava o cofre.

Além disso, de acordo com uma das vítimas, os autores ainda deram um tapa no rosto de um idoso, de 71 anos, e levaram aproximadamente o valor de R$ 3.600 em espécie e vários objetos das residências, colocando-os em uma Fiorino, pertencente à vítima, e fugindo do local. Logo após o ocorrido, os ladrões colocaram fogo no veículo.

As informações são do portal TN Online.

