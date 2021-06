Imunização no Brasil evitou a morte de quase 44 mil pessoas

No Brasil, a imunização contra a Covid-19 já evitou a morte de quase 44 mil pessoas com mais de 70 anos, segundo um novo estudo da Universidade Federal de Pelotas em parceria com a Universidade de Harvard nos Estados Unidos.

O objetivo da pesquisa foi avaliar a efetividade da campanha de vacinação contra o coronavírus no país. Foram analisadas as mortes causadas pelo vírus no período de 3 de janeiro a 27 de maio, quando os casos de óbito pela Covid-19 chegaram a quase 240 mil pessoas.

No início do estudo, idosos com mais de 80 anos eram 28% das vítimas da doença. Em maio com cerca de 95% desse grupo com pelo menos uma dose do imunizante, o número caiu para 12%. Em janeiro, pessoas entre 70 e 79 anos representavam 25% do total de mortes. Na última semana de maio, eram 16% das vítimas.

Segundo os pesquisadores, os dados representam a força da vacinação no combate dos óbitos relacionados ao vírus e mostram que tanto a vacina da Astrazeneca quanto a CoronaVac são capazes de combater a variante P1, considerada mais agressiva por conta da taxa elevada de transmissão, em comparação com as primeiras ondas da doença.

Com informações da TV Cultura

Publicidade: