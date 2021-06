Brasil registra maior média móvel de casos de Covid-19 em mais de dois meses

O Brasil registrou a maior média móvel de casos de Covid-19 desde o dia 1° de abril. O país registrou 1.050 mortes por conta do vírus no último domingo (20) e totaliza 501.918 óbitos desde o início da pandemia. Desta forma, a média móvel de mortes nos sete dias anteriores chegou a 2.063.

Já a média móvel de mortes pela doença nos últimos 14 dias é de 24%. Isso indica a tendência de alta no número de óbitos. O país apresenta 4 dias seguidos com essa tendência e registra 5 dias consecutivos em que a média móvel de mortes está acima de 2 mil. Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa.

Oito estados apresentam tendência de alta no número de mortes, são eles: RJ, SP, PR, CE, RO, GO, PB e MG.

Outros 14 estados e o Distrito Federal apresentam estabilidade: BA, AL, PA, RS, SE, MA, TO, AM, AP, PI, MT, SC, MS e PE. Já ES, RN e AC apresentam queda.

Em relação ao número de casos confirmados, 17.926.293 brasileiros têm ou já tiveram o vírus. Deste número, 45.348 casos foram confirmados no última domingo (20). A média móvel de diagnósticos por dia nos últimos 7 dias é de 73.200 Em relação aos casos registrados nos últimos 14 dias, a variação foi de 17%, o que indica a tendência de alta no número de diagnósticos.

