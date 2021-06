Mulher é ferida a tiros em Rancho Alegre do Oeste

Uma tentativa de homicídio foi registrada por volta das 20h30 deste domingo (20), na cidade de Rancho Alegre do Oeste. A vítima, uma mulher de 28 anos, ferida com dois tiros no peito. Ela estaria na porta dos fundos de sua casa, quando foi baleada. Sua identidade não foi divulgada pela polícia.

O Samu foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada inicialmente para a Santa Casa de Goioerê, mas devido a gravidade dos fermentos, precisou ser transferida para Campo Mourão.

A Polícia Militar fez diligências, mas o autor do crime não foi localizado. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da tentativa de homicídio.

Informações: Goionews

