Aneel autoriza reajuste em 8,97% na tarifa da Copel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (22) o aumento na tarifa da Copel Distribuição S/A em 8,97%. A revisão tarifária vai afetar 4,8 milhões. O novo índice entra em vigor a partir desta quinta-feira (24).

Segundo a Aneel, o reajuste se justifica devido ao “conjunto de ações tomadas pela Agência para mitigar as tarifas, entre elas a conta-covid e o reperfilamento do pagamento do financeiro da RBSE das transmissoras, colaborou para amenizar os índices. Esse trabalho foi realizado com total transparência com os agentes e respeitando rigorosamente os compromissos previstos em contratos”.

A explicação da Aneel é que o efeito médio foi impactado, especialmente, pelos custos com encargos setoriais e atividades relacionadas ao transporte e a distribuição de energia. Cabe destacar que o empréstimo da conta-covid proporciona amortecimento de – 3,14% no processo tarifário.

Para os consumidos na faixa da baixa tensão, que são as residências, o aumento será de 10,04%; já para os consumidores de alta tensão, no caso das indústrias, o aumento será de 9,57%. O efeito médio para o consumidor é de 9,61%.

