Paraná receberá nos próximos dias mais 439.340 vacinas

O Paraná receberá nos próximos dias mais 439.340 vacinas contra a Covid-19. Elas fazem parte da 27ᵃ pauta de distribuição do governo federal. São 91.250 vacinas da Janssen, 136.890 da Pfizer/BioNtech e 211.200 da parceria Butantan/Coronavac – apenas essa última tem parte do quantitativo destinado para D2. Ainda não há previsão de data para a entrega.

É a primeira remessa de Janssen destinada ao Paraná. De acordo com o Ministério da Saúde, este primeiro lote pode ser usado até agosto. A vacina pode ser armazenada por pelo menos 3 meses, em temperaturas de 2°C a 8°C, equivalente a geladeiras normais. Elas são parte do lote de 1,5 milhão entregue nesta terça-feira (22) ao Brasil.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, elas devem ser destinadas a trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros; do transporte ferroviário; do transporte aquaviários; e caminhoneiros. Além disso, podem ser destinadas a outros grupos. A Sesa ainda estuda as possibilidades.

A pauta da Butantan/Coronavac também tem parte destinada a trabalhadores do transporte coletivo (11.732), além da continuidade da vacinação em trabalhadores da educação, ensino superior e forças de segurança e salvamento com D1 e D2.

As vacinas da Pfizer devem ser destinadas a grupos prioritários já atendidos, como pessoas comorbidades, e público em geral, seguindo o calendário de vacinação anunciado pelo Governo do Estado.

AEN-PR

