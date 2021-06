Animais de estimação entram na fila de vacinação contra Covid-19 na Rússia

Na Rússia, os animais de estimação entraram na fila de vacinação contra a Covid-19, e 17 nações já demonstraram interesse em adquirir o imunizante russo para expandir a imunidade ao novo coronavírus para os bichos.

O processo de imunização dos animais, que também precisam de duas doses, começou como uma medida protetiva. Os testes da vacina foram realizados em raposas e visons, e demonstraram uma eficácia de 100% na produção de anticorpos.

Assim como os humanos, os animais podem ser infectados com o novo coronavírus. No entanto, o desenvolvimento da doença é extremamente raro. Até hoje, houve apenas três registros de mortes por Covid-19 em bichos no mundo.

Em seis capitais brasileiras, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza testes em animais que tiveram os donos infectados pelo vírus, e cerca de 15% dos pets também contraíram o Sars-CoV-2.

Com informações da TV Cultura

