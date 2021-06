Cristiane Pantaleão, ex-secretária de Saúde de Ubiratã é reeleita por aclamação vice-presidente do Conasems

O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire, e a vice-presidente Cristiane Pantaleão, que é diretora do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã, foram reeleitos por aclamação para o biênio 2021/2023, em Assembleia Geral Ordinária, na terça-feira, dia 22 de junho.

A direção concorreu com a Chapa Somos Todos Conasems. A eleições foi realizada de forma virtual e contou com a participação online de 300 secretários municipais de saúde.

“Estivemos presentes em todas as discussões tripartite reivindicando em prol dos municípios e ressaltando a importância da esfera municipal no âmbito do SUS, porque é nos municípios onde as pessoas vivem. É onde o SUS acontece”, afirmou Wilames Freire.

O presidente citou diversos pleitos importantes do Conasems, tais como a consolidação do Previne Brasil, que proporcionou avanço no cadastramento de pessoas; aumento no número de equipes de saúde; enfrentamento à pandemia feito pela Atenção Básica em Saúde; representação de 5.570 secretários municipais de saúde em meio a pandemia; capacitações voltadas às equipes de saúde e à gestão municipal; projeto Aedes na Mira, que capacitou mais de 15 mil profissionais de vigilância dos municípios; ImunizaSUS – com mais de 30 mil alunos que atuam nas ações de imunização nos Estados do Brasil; programa Saúde com Agente; e curso Ser Gestor SUS.

Cristiane Pantaleão

Sentimento de gratidão. Foi desta forma que Cristiane Pantaleão, que foi Secretária de Saúde de Ubiratã, classificou a reeleição. “Quer dizer que 5.570 secretários municipais de saúde confiam na direção do Conasems e no trabalho que desenvolvemos. Por isso, cada vez que preciso tomar uma decisão, em Ivaiporã, peço a Deus que me permita fazer o melhor pelo próximo levando em consideração a diversidade do Brasil”, compartilhou Cristiane Pantaleão.

Conforme a vice-presidente as decisões tomadas pelo Conasems são pensadas na população que vive nos municípios de Norte a Sul, Leste a Oeste. “É uma grande responsabilidade – e um enorme desafio! Por isso, sou muito gratas aos 5.570 secretários municipais de saúde pela confiança, e desejo uma excelente gestão ao presidente Wilames Freire, que desenvolveu um trabalho incansável na gestão anterior.

Fonte: https://ivaiporaemfoco.com.br/