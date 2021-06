Jovem é detido acusado de embriagar e estuprar menina de apenas 12 anos em Corbélia

Uma menina de 12 anos teria sido supostamente embriagada e estuprada por um jovem, de 23 anos, dentro da própria casa no último domingo, 20, em Corbélia. As informações são do Site Conexão Revista.

De acordo com o depoimento da mãe da criança, ela trabalhava e havia deixado a menina sob os cuidados da avó. No entanto, em certo momento a menina teria informado a avó que iria buscar um calçado em uma amiga. Depois de um tempo a avó não teria conseguido mais contato, foi quando avisou a filha sobre o desaparecimento da criança.

Imediatamente a mulher foi para casa, e já na entrada observou garrafas de vodca vazias. Ao abrir a porta do quarto da criança ela teria se deparado com o homem estuprando a garota, que estava nua e inconsciente. A mãe conseguiu teria conseguido segurar o suspeito até a chegada da polícia.

O acusado foi detido acusado do crime estupro de vulnerável – crimes contra a dignidade sexual e por servir bebida alcóolica a incapaz. Em depoimento, ele teria afirmado que estava no local bebendo com os amigos.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ação. A menina precisou de atendimento médico e foi levada ao Pronto Atendimento Municipal. Os Conselheiros também a encaminharam para realizar o exame de corpo de delito, que comprovado o estupro.

A criança prestará um depoimento para a investigação, e será ouvida por uma equipe de psicólogos em Cascavel.

As informações são do Site Conexão Revista/CGN

