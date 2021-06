Mulher sofre assalto a mão armada em Nova Aurora

A Policia Militar de Nova Aurora recebeu uma ligação no inicio da noite desta terça-feira (22), dando conta de que uma mulher havia sido vítima de um assalto.

No local, a vítima informou que estava retornando para sua casa quando foi abordada por um homem em uma bicicleta, lhe ameaçando e apontando uma arma de fogo, a qual, a mesma não soube descrever.

O individuo levou os seguintes objetos: 01 (um) celular Asus Zenfone 4 de cor branca, um (01) cartão de crédito Nubank, dois (02) cartões do Banco do Brasil, 01 (um) cartão do Sicredi e RG.

A vítima aparentava abalo emocional pelo crime sofrido, não sabendo informar o sentido que o criminoso seguiu. A equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizar algum suspeito, porém não logrou êxito.

