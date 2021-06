Ubiratã: Casal perde mais de R$ 13 mil em golpe do PIX

Um homem procurou a Polícia Militar de Ubiratã nesta terça-feira (22), informando que ele e a esposa haviam caído em um golpe e perdido a quantia de R$ 13,5 mil ao realizar duas transações via PIX.

O homem informou que no dia anterior (segunda-feira), sua esposa recebeu uma mensagem da suposta vendedora de um carro que eles haviam adquirido, o qual ainda restava um valor a ser pago. Por mensagem via aplicativo, o golpista se passou pela vendedora do carro e perguntou se a compradora efetuaria o pagamento naquela data.



A mulher, então, efetuou um PIX no valor de R$ 12 mil e mais um de R$ 1,5 mil na terça-feira. Após os pagamentos, a antiga dona do carro foi procurada para que fosse repassado o recibo, no entanto a vendedora disse que não havia recebido nenhum valor.

Neste instante, os compradores perceberam que haviam caído em um golpe, haja vista que segundo a vendedora, o seu celular havia sido clonado e o estelionatário se passado por ela para receber os valores.

Fonte: Ubiratã Online – 11º BPM

