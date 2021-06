Mamborê: Justiça aceita denuncia contra homem que se apresentou como caminhoneiro para receber vacina contra Covid-19

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) e tornou réu o morador de Mamborê, no centro-oeste do Paraná, de 39 anos, que se apresentou como caminhoneiro para tomar a vacina contra a Covid-19 no município.

O homem passa a responder ao processo pelo crime de estelionato. Na denúncia, a promotoria pede que se o suspeito for condenado pague indenização de R$ 50 mil por danos morais coletivos.

Caminhoneiros estão sendo vacinados desde o início do mês em Mamborê. Para receberem as doses contra o novo coronavírus, esses profissionais devem apresentar um certificado de propriedade de um caminhão ou registro em carteira de trabalho comprovando a função. Também é possível apresentar uma carta frete ou contrato de trabalho firmados nos últimos 30 dias.

O MP-PR detalhou que o homem trabalha em uma papelaria e no dia da imunização apresentou um registro de uma carreta reboque.

Conforme a denúncia, o homem foi vacinado no dia 4 de junho com uma dose da vacina da Astrazeneca.

O que diz a defesa

Por meio de nota, a defesa do homem disse que no procedimento aberto pelo Ministério Público do Paraná não foi dado direito ao devido contraditório e a ampla defesa.

Defesa completou que demonstrará os erros e que está confiante na atuação imparcial do Poder Judiciário.

