Duas pessoas ficam gravemente feridos após motorista avançar preferencial em Ubiratã

Um acidente deixou gravemente duas pessoas no início da tarde desta sexta-feira (25), no cruzamento da Avenida João Pepino com a Avenida dos Pioneiros em Ubiratã.

Segundo as informações uma camioneta Ford/F1000 seguia na Avenida dos Pioneiros, quando cruzou a preferencial colidindo com uma motocicleta que transitava pela Avenida João Pepino sentido centro da cidade.

O acidente causou graves ferimentos em um homem e uma mulher, que segundo informações são irmãos e ocupavam a motocicleta. Eles receberam os primeiros socorros pelas equipes do SAMU e Defesa Civil, eles foram transferidos de helicóptero para um Hospital da cidade de Campo Mourão.

Ubiratã Online

Publicidade: