Ubiratã Auto Peças: 4 dicas para a manutenção do seu carro na quarentena

Vivemos um período delicado de pandemia, diversas pessoas estão em quarentena e não vão sair de casa, ao menos que seja uma emergência. Desejamos que essa situação seja superada o mais rápido possível, mas, até lá, devemos tomar medidas para evitar perdas. Uma dúvida comum é como realizar a manutenção preventiva dos carros que estão parados. Se você deseja manter seu carro em boas condições, as dicas a seguir podem ajudar!

Como o tempo ocioso afeta o veículo

O tempo que um carro pode ficar sem dar partida depende das condições do local, e de quão bem você toma as precauções para mitigar os possíveis problemas. O recomendado é que o automóvel seja usado pelo menos uma vez a cada 15 dias — e um pouco mais durante o inverno. Isso mantém o tanque de combustível, a bateria, os pneus e outras partes importantes em boas condições. Porém, se durante a quarentena o carro ficar ocioso por vários meses, precisamos considerar algumas medidas. O problema mais comum acontece nos pneus. Eles podem ficar achatados de um lado por causa do peso do carro sem movimento. Já a bateria pode ser afetada pela drenagem parasitária — quando um sistema elétrico consome energia, mesmo com o veículo desligado. Além disso, pode ocorrer ferrugem, desgaste da pintura e nos freios, entre outras situações.

Dicas para a manutenção do seu carro

Tenha atenção aos seguintes pontos antes de estacionar seu carro por longos períodos.

1. Proteja os pneus

Procure encher todos os pneus na calibragem máxima. Quanto mais frio o piso e menos calibragem, maiores as chances de achatamento. Se o carro permanecer parado por mais de 15 dias, faça pequenas movimentações para frente ou para trás.

2. Cuide da pintura

Aplicar cera no carro é um passo inteligente para preservar a pintura. Se o carro estiver fora da garagem, use uma capa protetora e impermeável. Mantenha as janelas do carro ligeiramente abertas para combater o bolor e o mau cheiro.

3. Elimine pragas

Ratos e outras pragas podem causar problemas reais para veículos em armazenamento de longo prazo. Tome medidas razoáveis para proteger sua área de estacionamento de pragas comuns. Também faça uma limpeza completa no interior do veículo, retirando qualquer vestígio de comida.

4. Aqueça o motor

Caso o veículo não seja utilizado para saídas emergenciais (em mercados e farmácias), ele deve ser ligado pelo menos por 5 minutos até a temperatura estabilizar — em um ambiente aberto por causa da emissão do escapamento. Lembre-se que as oficinas mecânicas são consideradas serviços essenciais e devem permanecer abertas. Caso precise do serviço, tome as medidas de segurança. A manutenção preventiva do carro é essencial para proteger seu investimento. Em tempos de quarentena, no entanto, os cuidados devem ser redobrados. As dicas acima vão proteger seu veículo enquanto você protege a sua saúde.

