Após acidente motoristas são presos por embriaguez ao volante em Corbélia

Dois motoristas foram presos por dirigir embriagados e causar um acidente em Corbélia, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, os detidos eram motoristas de dois carros que se envolveram em uma batida em um cruzamento da cidade. Com o impacto, um dos veículos ainda atingiu um poste.

Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Ao serem encaminhados a um hospital, eles fizeram teste do bafômetro. Segundo a PM, nos dois casos o resultado do exame apontou positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Eles foram encaminhados para a 49ª DRP para as providencias cabíveis.

