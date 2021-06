Carro com registro de roubo e carregado com maconha é apreendido em Ubiratã

Carro com registro de furto e carregado com maconha é apreendido na manhã deste domingo (27) em Ubiratã.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal avistaram um veículo em atitude suspeita com placas de Foz do Iguaçu.

Alguns quilômetros após o Posto Policial o motorista abandonou o carro em uma plantação e fugiu.

No interior do automóvel encontraram a placa original e constataram um registro de furto em maio deste ano, em Itaquaquecetuba- SP, e no porta-malas 620 quilos de maconha.

Diante dos fatos o veículo foi encaminhado e entregue na Delegacia de Polícia Cívil em Ubiratã para as providências cabíveis.

