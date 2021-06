Com 02 mortes no final de semana; Ubiratã chega a 75 óbitos pela Covid – 19

Com mais duas mortes registradas no final de semana, uma no sábado (26) e outra no domingo (27), Ubiratã chega a marca de 75 pessoas que perderam a vida em decorrência de complicações causadas pela Covid – 19.

261 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde e devem permanecer em suas casas isoladas. 24 aguardam resultado de exames e estão isoladas.

Com relação aos internados clínicos em nossos Hospitais:

04 Moradores de Ubiratã;

06 Moradores de outros municípios (Campina da Lagoa, Juranda, Nova Cantu, Nova Aurora)

Em relação aos internados em UTI:

04 Moradores do município (em UTIs da Macrorregião)

Mantenha distanciamento social e o uso de máscara, se sentir qualquer sintoma procure Atendimento de Saúde.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.

