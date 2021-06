Paraná já registra chuva congelada e neve não está descartada

O Paraná já registrou chuva congelada no início da manhã desta segunda-feira (28) em Enéas Marques e Renascença, Sudoeste do Estado, de acordo com o relato de moradores da região. Institutos de Meteorologia preveem que o frio intenso, entre a noite de hoje e a madrugada de terça-feira, pode trazer neve para cidades do Sul do Estado, como General Carneiro.

Nesta segunda-feira General Carneiro deverá ter mínima de -2°C e máxima de 7°C, com previsão de chuva, que com a combinação da massa de ar polar pode se tornar neve. A chuva congelada, fenômeno que antecede a neve, já foi registrada por moradores de cidades do Sudoeste como Éneas Marques e Renascença.

Em Curitiba, também haverá entre segunda e terça-feira umidade com massa de ar frio, não se descartando a possibilidade de chuva congelada, embora remota. Na terça-feira, a mínima será de 2° e a máxima de 10°C, com chuva durante a madrugada/manhã.

Após a passagem da frente fria, a massa de ar polar predomina trazendo geada para praticamente todo o estado. General Carneiro deve ter mínima na faixa de -4°C e a capital também poderá ter temperaturas negativas.

Em Ubiratã a mínima hoje registrada foi de 4°C e a máxima de 11°C. Segundo o Simepar será (03) dias de geada, com temperaturas chegando a -1°C na terça feira (29) junho.

Publicidade: