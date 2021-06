Policia Militar realiza apreensão de 623 kg de maconha em Nova Cantu

Toda a ação teve início neste domingo (27), no município de Campina da Lagoa. Os policiais realizavam patrulhamento quando suspeitaram de um veículo Cobalt, que passou pela viatura em sentido contrário.

Os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o condutor se evadiu em alta velocidade sendo acompanhado pela equipe durante todo o tempo. Ele acessou a Rodovia Vassílio Boiko sentido à cidade de Nova Cantu, onde a equipe já havia sido comunicada e montou um bloqueio.

O condutor conseguiu fugir do bloqueio e acessou a área urbana, porém, devido ao excesso de velocidade, acabou avançando com o carro sobre redutores de velocidade, deixando o carro bastante avariado. Ainda assim, o motorista seguiu com o carro até a rua 13 de maio, quando desembarcou e se evadiu para uma área de mata, não sendo possível localizá-lo.

Fonte: 11° BPM

Publicidade: