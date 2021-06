Comunicação Empresarial: Problemas com Lista de transmissão do WhatsApp

O legal da lista de transmissão é que você consegue compartilhar um arquivo de uma vez só para todas as pessoas incluídas nesta lista. Dessa forma você otimiza o seu tempo enviando o conteúdo para diversos contatos somente de uma vez, sem precisar selecionar os mesmos individualmente.

Essa funcionalidade é extremamente útil, você consegue compartilhar todos os arquivos somente em um clique, mas saiba que nem toda a lista de transmissão do WhatsApp não funciona para alguns contatos.

Entenda porque ao decorrer deste post, continue conosco até o final.

Lista de Transmissão do WhatsApp não funciona para alguns contatos: aprenda a criar uma

O processo é bem simples e fácil, não tem dificuldade alguma e vai te ajudar a criar uma lista de transmissão. Esse processo evita que a lista de transmissão deixe de funcionar para os usuários que você deseja.

Para fazer a lista de transmissão do WhatsApp siga o passo a passo a seguir:

Abra o seu WhatsApp; Clique em seguida nos 3 pontos que vai aparecer mais opções do seu mensageiro; Clique em seguida “nova transmissão”; Selecione todos os contatos que deseja anexar nesta lista de transmissão e adicione na mesma; Em seguida toque na confirmação.

Esse tutorial básico é rápido e vai te ensinar de maneira bem simples como fazer a sua lista de transmissão e compartilhar os arquivos com os usuários que você deseja. Mais fique tranquilo (a) que as mensagens serão enviadas individualmente no mensageiro, mesmo enviando para uma lista de transmissão.

Essa funcionalidade é bastante útil para negócios e pessoas que querem compartilhar informações e mensagens para um grande grupo, você manda de uma vez somente e a mensagem chega aos usuários individualmente.

Para fazer a lista de transmissão do WhatsApps: somente usuários cadastrado na agenda

Vale ressaltar que a lista de transmissão pode ser feita somente para usuário cadastrado na sua agenda, caso contrário a mesma não será gerada a sua lista com os contatos que não estão salvos.

Por isso, antes de criar a sua lista verifique os números que são incluídos, se os mesmos encontram-se guardados na sua agenda, dessa forma você poderá criar a sua lista de maneira tranquila e segura.

Veja como editar a sua lista de transmissão:

Depois de criada a sua lista de transmissão, você pode alterar a mesma se achar necessário, basta seguir o passo a passo:

Abra o seu WhatsApp;

Acesse a lista de transmissão;

Neste caso você pode mudar o nome da sua lista;

Pode adicionar novos contatos a lista;

No X remover os contatos existentes na lista;

Depois que fazer as alterações clique na seta para confirmar e pronto.

Se preferir apagar a lista de transmissão basta acessar a mesma e nas próprias configurações clicar em apagar.

Viu como é simples e bem fácil? Caso a lista de transmissão do WhatsApp não funcione para alguns usuários, faça as verificações que informamos ao decorrer deste post, que conseguirá criar a sua lista de transmissão.