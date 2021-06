Policia Militar de Campina da Lagoa recupera veículo roubado

Um veículo Ford Fiesta foi recuperado pela Polícia Militar de Campina da Lagoa na manhã desta terça-feira (29).

Segundo informações, um agricultor teria visto o veículo abandonado em meio a uma plantação de milho na Estrada Velha, que liga o município de Campina da Lagoa à Ubiratã e acionou a policia.

No local a policia confirmou a informação e de que se tratava de um veículo com placas Mercosul. Em consulta ao sistema foi verificado que não havia nada de irregular, porém ao ser checado o Chassis foi constada que havia divergência na numeração e o mesmo seria de um carro tomado em assalto no dia 25 de maio na Região Metropolitana de Curitiba

O carro estava preparado para o transporte de drogas (sem bancos e com o assoalho forrado de carvão). O veículo foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Comunicação Social 11° BPM

