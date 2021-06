Trio é detido com pistola 9 mm em Ubiratã após abordagem da Polícia Militar

Três jovens, dentre eles um adolescente de 16 anos, foram encaminhados pela Polícia Militar, após os policiais encontrarem uma pistola 9 mm no veículo em que eles estavam.

Uma equipe da Rocam realizava patrulhamento pela rua José Gomes Paulino Filho e avistou um veículo Gol em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos, porém ao realizar a busca no veículo os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm municiada com 15 cartuchos intactos.

Os três rapazes foram encaminhados até a delegacia de Ubiratã. Um representante do Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso do adolescente.

O veículo foi liberado devido ao fato de não haver pendências no momento da abordagem.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM

Publicidade: