Filho ameaça mãe de morte e acaba preso em Ubiratã

No início da madrugada desta quarta – feira (30), a Policia Militar foi acionada por uma mulher para

comparecerem em um endereço na Vila Recife em Ubiratã.

No local, a mulher informou que seu filho, de 25 anos, estaria muito alterado e havia dito que ia cortar a garganta dela.

Temendo pela vida, a mulher se refugiou na casa de um familiar e pediu ajuda da PM. Em outra situação, o rapaz já havia lesionado o pai com um golpe de faca.

Os policiais realizaram a prisão do acusado e o encaminharam até a delegacia.

Durante a confecção do Boletim de Ocorrência o rapaz continuou com as ameaças dizendo que ia matá-la e

estuprá-la. Ele foi atuado em flagrante.

Fonte: 11º BPM

