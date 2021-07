PM recupera gado furtado em Campo Mourão; os animais estavam em um caminhão roubado em campina da Lagoa

O proprietário dos animais comunicou o furto à PM na manhã de terça-feira (29).

Policiais militares da Patrulha Rural do 11º BPM recuperaram um caminhão roubado no mês de janeiro, em Campina da Lagoa, e seis animais que haviam sido furtados de um curral no Parque de Exposições de Campo Mourão. O furto do gado foi registrado pelo proprietário na manhã de terça-feira.

Com base em algumas características do caminhão, os policiais obtiveram informações de que ele teria sido visto na área rural de Peabiru. Durante as buscas, na Estrada Rio da Várzea, os policiais encontraram o caminhão, um Mercedes/Benz 715 C, que ainda estava com os bichos na carroceria.

Conforme foi apurado pela equipe, o veículo apresentou problemas mecânicos e foi abandonado. Ele estava com placas clonadas e somente foi identificado após a checagem na numeração do chassi. Ninguém foi preso durante a ação da PM. A ocorrência será encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.

O roubo ocorreu no dia 7 de janeiro, quando bandidos armados renderem o motorista, levaram o caminhão carregado com animais que iam para um abatedouro. Na época, nenhum suspeito foi preso.

Comunicação Social 11º BPM

Publicidade: