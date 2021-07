Mulher é encontrada morta com golpe de faca em Mamborê

Uma mulher identificada como Angelica de Cristo (60 anos), foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (01) em Mamborê.

Segundo informações repassadas pela policia, por volta das 10h da manhã a equipe policial foi acionada para comparecer em uma residência na Vila Operária, onde uma mulher havia sido encontrada morta.

No local, uma testemunha disse que foi até a casa para entregar uma vasilha que pertencia à mulher e encontrou a

porta trancada. Ao olhar pela janela, a testemunha percebeu que o corpo da mulher estava caído e havia muito sangue.

Uma equipe da Saúde do município foi até o endereço e confirmou o óbito da vítima .

As polícias Civil e Científica também estiveram no local do crime, sendo inicialmente contatada uma perfuração do lado esquerdo do tórax. Ainda durante o atendimento da ocorrência, uma mulher esteve no local e apresentou uma faca que teria sido utilizada para cometer o crime.

A mulher relatou que sua tia havia chegado na casa da mãe na noite de ontem e disse que havia cometido um crime e teria jogado a faca no quintal de casa. O objeto foi apreendido. Os policiais realizaram buscas pela suspeita, porém ela não foi localizada.

O corpo foi encaminhado até o IML de Campo Mourão. Todas as informações sobre a possível autoria foram repassadas à Polícia Civil, que passa a investigar o crime.

Fonte: 11º BPM

