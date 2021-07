Dois são detidos por tráfico de drogas em Campina da Lagoa

Um rapaz de 27 anos e uma jovem de 16 foram detidos pela Polícia Militar, pelo crime de tráfico de drogas. Na mochila dele, os policiais apreenderam 497 gramas de maconha. Também foram apreendidos R$ 355,00 com o

suspeito.

A ocorrência teve início quando os policiais realizavam patrulhamento pela Avenida Brasil e notaram um casal em atitude suspeita. Os policiais optaram pela abordagem, haja vista que o rapaz é bastante conhecido no meio policial.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os dois, porém, ao vistoriar a mochila que ele carregava, os policiais encontraram o entorpecente. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a adolescente e a droga, até a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as devidas providências.

Fonte: 11º BPM