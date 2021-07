Moritafarma Farma & Farma: Cefaléia ou Enxaqueca? Entenda a diferença

Um episódio de dor de cabeça é sempre inconveniente, ainda que seja natural que tenhamos vários deles durante a vida. Apesar de parecerem sempre iguais, estará tento à intensidade e a frequência desses eventos podemos dizer se o que você sente é uma simples dor de cabeça ou um quadro de enxaqueca. Confira a diferença:

Cefaléia: É a dor de cabeça comum, aquela que causa uma sensação de peso em toda a região da cabeça. Conhecida também como cefaléia tensional quando ocorre no final do dia, podendo estar atrelada ao cansaço físico ou psicológico. Outros motivos também podem ocasionar um quadro de cefaléia, como a falta de alimentação ou sono, má digestão, problemas de visão e/ou doenças, como meningite, gripe, etc. Para deter um quadro de cefaléia um simples analgésico já ajuda.

Enxaqueca: Esta, por sua vez, é bem mais intensa que a cefaléia. Caracterizada por uma dor pulsante que, em sua maioria, acomete apenas um lado da cabeça. Em alguns casos a dor pode ser tão aguda que causa efeitos secundários, como náuseas e vômitos. Outros sintomas da doença são: fotofobia, a hipersensibilidade a sons e cheiros e até mesmo formigamento ou paralisia temporária de um dos lados do corpo Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 15% da população brasileira é acometida pela enxaqueca. Para resolver um quadro da doença é necessário o diagnóstico e acompanhamento profissional, geralmente demandando o uso de anti-inflamatórios.

Fique sempre atento aos sintomas. E quando precisar conte com a gente… Estamos na Av. Nilza de Oliveira Pepino, 1317 – Telefones (44) 3543-1321 / (44) 9 9820 – 4448

Atendimento de segunda à sexta – feira das 08:00 às 18:00 horas e no sábado das 08:00 às 12:00 horas.

“A Drogaria Moritafarma está presente no município de Ubiratã a mais de 30 anos. É uma empresa que sempre está a disposição do cliente para atendê-lo da melhor forma possível.”