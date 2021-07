Motociclista perde a vida em colisão na BR 369

Uma colisão fatal envolvendo um van e uma motocicleta foi registrada no KM 478 da BR 369 nas proximidades de Ouro Verde do Piquiri no município de Corbélia.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a van seguia no sentido a Corbélia, quando colidiu com a motociclista que trafegava no sentido contrário.

O condutor da moto foi identificado como sendo Altamiro Duarte, (41 anos), morador do Distrito de Ouro Verde do Piquiri.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Cascavel.

Fotos e informações: Portal Corbélia.