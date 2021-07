Casa é destruída pela fogo em Cafelândia

Uma casa ficou completamente destruída após pegar fogo na tarde deste domingo (04) no município de Cafelândia.

As informações dão conta de que a família que vive na residência incendiada não estava no momento em que as chamas começaram.

Os vizinhos perceberam o incêndio e acionaram rapidamente a Defesa Civil e iniciaram a tentativa de conter o fogo que se alastrou rapidamente na residência de madeira.

Com informações Portal 24 Horas

Publicidade: