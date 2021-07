Homem é preso acusado de abuso sexual contra enteada de 12 anos em Campina da Lagoa

Policiais civis e militares de Campina da Lagoa cumpriram mandado de prisão contra um homem acusado de ter abusado sexualmente da enteada, de 12 anos.

Segundo informações a denúncia partiu da cidade onde reside o pai da menor, que na ocasião estava sob os cuidados do mesmo a qual relatou os fatos.

As investigações da Polícia Civil revelaram que ele aproveitava momentos a sós com a menina para cometer os abusos, de forma reiterada. Nesta semana o Poder Judiciário pediu a prisão preventiva do acusado.

Em contato com o Conselho Tutelar do município de Campina da Lagoa, fomos informados que o Conselho Tutelar do município não teve conhecimento da situação, e que somente veio saber através de matéria publicada na imprensa, e não foram informados oficialmente por nenhum órgão competente.

Ainda segundo informações, a vítima foi encaminhada para a rede de proteção do município e está sob acompanhamento do Conselho Tutelar, isso na cidade de origem da denúncia.

O Processo está sob sigilo.

Fonte: Valdir Bonete, Tribuna do Interior

