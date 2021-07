Homem é preso após agredir a esposa em Campo Mourão

Por volta das 18h50 deste domingo (04), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma residência na localizada na Rua Flor do Campo, no Moradias Verdes Campos em Campo Mourão, onde uma mulher havia sido agredida pela marido.

No local, a equipe policial se deparou com o homem de 52 anos, de posse de um facão, que após receber voz de abordagem largou o objeto e acatou as ordens dos policiais.

Também estavam na residência a mulher, de 49 anos, e a filha, de 24. A mulher disse que o marido havia chagado em casa alcoolizado e sem motivo algum começou a lhe agredir com socos e tapas. Que ele pegou o facão dizendo que a mataria.

O homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.

11º BPM

