Homem é preso após furtar bicicleta em Campina da Lagoa

A Polícia Militar realizava patrulhamento pela área central da cidade de Campina da Lagoa, quando avistou um homem com uma bicicleta com as mesmas características de uma que havia sido furtada horas antes.

Ao receber voz de abordagem, o indivíduo empreendeu fuga com a bicicleta, sendo necessário um breve acompanhamento tático até que o rapaz se desequilibrou e sofreu uma queda. Ele sofreu escoriações e hematomas pelo rosto e corpo.



Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a bicicleta, até a Delegacia de Policia Civil de Campina da Lagoa. Ele também foi encaminhado ao hospital municipal para receber atendimento devido aos ferimentos.

11º BPM

