Municípios se unem por corredor trafegável entre as BRs 369 e 277

Líderes políticos de Anahy, Braganey, Campo Bonito e Iguatu se uniram em busca de um anseio antigo das comunidades: a pavimentação asfáltica de um trecho da PR-474, que liga Campo Bonito a Anahy. O objetivo é criar um corredor trafegável entre as BRs 369 e 277, de Campo Bonito até Anahy, passando por Braganey e Iguatu, sem precisar passar por Cascavel.

De acordo com o prefeito de Braganey, Odair Guerreiro, a PR-474 é uma ligação importante desses municípios com as artérias do Paraná, sendo de grande importância para a economia das cidades daquela região. “Há um anseio muito grande dessa região para que possa fazer esse projeto avançar, porque aqui é uma região de canto e fazer essa interligação para a BR-277 e a BR-369 vai beneficiar pelo menos dez municípios e cerca de 70 mil pessoas, além, claro, de desafogar o Trevo Cataratas, em Cascavel.”

Ainda segundo ele, a demanda já foi encaminhada ao secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge.

O projeto da pavimentação da rodovia também foi encampado pela Acamop (Associação das Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná), que nos próximos dias fará uma audiência pública para debater a questão.

De acordo com o presidente da Acamop, Jorge Riger, parte do trecho é de pedras irregulares (calçamento) outra parte é de terra. Por isso, a pavimentação asfáltica vai fortalecer a economia dos municípios. “É uma demanda muito importante, que ajudaria muito, desenvolveria ainda mais a região. Criaria um fluxo maior para essas comunidades, em questão de restaurante, comércio… E isso, automaticamente, vai puxando outras coisas. Esse seria nosso objetivo em curto prazo, correr atrás disso e dar um respaldo a esses quatro municípios que estão sendo um pouco esquecidos. Queremos convocar nossas autoridades para que voltem o olhar para essa região também”.

Fonte: O Paraná

