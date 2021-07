Batida seguida de capotamento deixa uma pessoa ferida na BR 369

Uma batida seguida de capotamento foi registrado nesta terça-feira (06) na BR 369 em Corbélia.

De acordo com informações, dois veículos, uma Hilux e uma Saveiro seguiam pela rodovia sentido a Cascavel, quando no quilômetro 502 um terceiro realizou tentativa de ultrapassagem, momento que a saveiro reduziu a velocidade e foi atingida na traseira.

Com o impacto os dois veículos saíram da pista e capotaram às margens da rodovia.

Socorristas da concessionária que administra a rodovia, SAMU e Defesa Civil de Corbélia foram acionados para atender os condutores dos veículos.

O motorista da Hilux morador da cidade de Braganey teve apenas algumas escoriações e recusou encaminhamento, já o condutor da Saveiro, de Cascavel, não conseguiu sair do veículo e foi necessário o uso do desencarcerador para retirar o teto do carro para a remoção , ele teve ferimentos considerados moderados e após atendimento no local foi encaminhado ao Pam em Corbélia.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência.

Informações do Portal Corbélia / Catve

