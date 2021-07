LIGA – ENERGIA SOLAR: Reduza até 95% na sua conta de luz

REDUZA A CONTA DE LUZ EM ATÉ 95% COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Você sabia que a instalação de placas solares fotovoltaicas pode reduzir sua conta de luz em até 95%? Veja como isso é possível, e quais são os fatores envolvidos para você diminuir drasticamente a sua conta de energia.

O QUE É A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Geração de energia sustentável e econômica – Através da instalação de um conjunto de painéis solares fotovoltaicos, que captam a energia do Sol, sua conta de luz pode diminuir drasticamente!

A energia solar fotovoltaica é renovável, ou seja, inesgotável. E não emite poluentes durante o seu processo de geração de energia. Sendo assim, uma alternativa muito sustentável.

Referente à economia, com a instalação de um sistema fotovoltaico, você se vê livre da inflação energética, diminui em até 95% sua conta de luz, e tem um retorno total do investimento muito rápido.

Estima-se que até 2024, mais de 1,2 milhões de comércios e residências optarão por geração de energia solar no Brasil. Resultado de propostas de incentivo do governo e um grande potencial em radiação solar.

COMO FUNCIONAM OS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Como é o processo de geração de energia solar – O sol libera pequenos pacotes de energia, chamados fótons, com muita frequência. Para você ter ideia, o volume de fótons que chega à terra, poderia satisfazer as necessidades energéticas de todo o mundo, por um ano inteiro.

Os equipamentos instalados em um sistema fotovoltaico são: placas solares fotovoltaicas, e um inversor. Dentro das placas, existem células solares, componentes responsáveis pela conversão direta da luz do sol, em eletricidade.

Como as placas geram um tipo de energia que não é utilizado nas construções, o inversor às inverte, para que possamos aproveitá-la.

Toda a energia é gerada durante o dia, e poderá ser aproveitada no período da noite. Mas o sistema fotovoltaico não armazena essa energia produzida.

Então como ela é utilizada nos momentos em que o sol não está presente?

A energia que os módulos fotovoltaicos produz, é “emprestada” para as concessionárias de energia. Para que elas possam distribui-la em sua cidade, e assim, devolver em créditos na conta de luz para você.

Através destes créditos, você abate da sua conta de luz toda a energia gerada em sua casa ou comércio, e ainda pode utilizá-la a qualquer momento do dia.

Mas você sabia que dependendo da quantidade de placas solares fotovoltaicas instaladas, você pode gerar mais energia do que consome? Veja detalhes abaixo.

CRÉDITOS ENERGÉTICOS

Mais produção, maior economia – O Sistema de Compensação de Energia Elétrica, foi regulamentado em 2013 pela ANEEL através da Norma Resolutiva 482/2012, e é ele que possibilitou que o consumidor possa diminuir sua conta de luz em até 95%!

E o que isso quer dizer?

Que conforme falamos acima, toda a energia produzida durante o dia, é enviada para a rede distribuidora de luz, que te disponibilizará energia no período da noite, e abaterá os valores necessários da sua conta.

Mas você sabia que, se você instalar um módulo fotovoltaico, que gere mais luz do que você precisa, você ficará com “créditos” na concessionária de energia?

Estes créditos gerados possuem validade de 5 anos. Ou seja, você tem um bom tempo para aproveitá-los ainda.

Além disso, caso você possua outro imóvel no mesmo CPF da sua conta de luz, você pode abater estes créditos, gerados pelo imóvel com módulos fotovoltaicos, da conta de luz do seu outro imóvel.

Não é muita vantagem em uma só tecnologia? Faça um orçamento gratuito, e verifique quanto você pode economizar em sua conta de luz.

