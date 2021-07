Mulher morre em grave acidente na BR 369

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste quinta-feira (08) na BR 369, próximo a Corbélia.

De acordo com o boletim policial, o caminhão e a Fiat Toro seguiam no mesmo sentido a Cascavel pela rodovia, quando no quilômetro 471 o a caminhonete atingiu a traseira do caminhão.

O condutor da caminhonete ainda tentou desviar para a esquerda, mas o lado direito do seu veículo bateu violentamente contra o caminhão.

Na Fiat Toro esta o condutor de 53 anos e a companheira de 49 anos. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o homem foi socorrido e teve encaminhamento hospitalar.

De acordo com um amigo do casal que chegou logo após o acidente, o condutor conhecia o trecho a fazia essa viagem com alguma frequência.

O condutor é médico oncologista em São Paulo, e a mulher veterinária. Eles têm dois filhos de 12 e 16 anos, sendo uma menina cadeirante que dependia da mãe para tudo

Fonte: Catve

