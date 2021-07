Ônibus do Umuarama Futsal tomba na BR 376 e deixa mortos e feridos

Um grave acidente entre um ônibus e outros dois veículos deixou mais de 20 pessoas feridas e pelo menos duas mortas na manhã desta quinta-feira (08).

O acidente aconteceu por volta das 8h na pista sentido Santa Catarina da BR 376 quando na curva do quilômetro 667 perdeu o freio e tombou as margens da rodovia, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba.

O ônibus estava com jogadores do Umuarama Futsal, que seguiam para Jaraguá do Sul, onde na noite desta sexta-feira (09) tinham jogo marcado pela Copa do Brasil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e até o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foram acionados para atender a ocorrência.

A pista sentido Santa Catarina está completamente bloqueada devido ao acidente.

Ainda não confirmação do número de mortos e feridos.

Fonte: Banda B

