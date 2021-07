Policia apreende carga de pneus contrabandeados em Mamborê

Após denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu uma carga com 47 pneus contrabandeados do Paraguai, em Mamborê. A apreensão ocorreu por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira.

Os pneus estavam em um caminhão carregado com soja. Quando os policiais chegaram ao endereço para averiguar a denúncia, um rapaz estava descarregando os pneus.

Ao ser questionado, num primeiro momento ele disse que possuía nota dos produtos, no entanto, o pai dele acabou confessando que eram de origem estrangeira. O proprietário informou que veio do estado do Mato Grosso carregado de soja e trouxe os pneus para revender.

Diante da situação, os policiais militares entraram em contato com a Polícia Federal, sendo então orientados a fazer a apreensão para posteriormente serem encaminhados ao órgão competente. Foi registrado o Boletim de Ocorrência com a identificação dos envolvidos para as devidas providências. Os dois envolvidos foram liberados no local.

Publicidade: