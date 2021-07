Presidente do Umuarama Futsal confirma morte de motorista e treinador da base

Foram identificadas as vítimas fatais do acidente envolvendo ônibus do Umuarama Futsal na manhã desta quinta-feira (08) na BR 376, sentido a Jaraguá do Sul.

De acordo com o presidente do clube, Edvanilson Lopes Romero, trata se do treinador dos atletas da base, Vitor Gonzales e o motorista do veículo conhecido como Vaguinho de 70 anos.

No acidente outras 10 pessoas ficaram feridas. No veículo estavam 22 pessoas, segundo PRF.

Sobre o acidente

O ônibus seguia sentido Jaraguá do Sul pela BR 376, quando na curva do quilômetro 667 perdeu o freio e tombou as margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e até o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foram acionados para atender a ocorrência.

Publicidade: