Caminhão da prefeitura tomba e motorista é resgatado de helicóptero em Nova Aurora

Um grave acidente envolvendo um caminhão da prefeitura de Nova Aurora foi registrado na tarde desta sexta-feira (09), na rodovia que liga o município ao Distrito de Palmitópolis e deixou uma pessoa gravemente ferida, segundo nota divulgada pela prefeitura municipal.

Confira a nota:

“A Prefeitura de Nova Aurora, através da Secretaria de Agricultura, esclarece através desta Nota Oficial, que registrou nesta tarde de sexta-feira, 09 um acidente envolvendo um caminhão do município. O acidente tipo tombamento aconteceu na PR que liga Nova Aurora ao Distrito de Palmitópolis. No momento do ocorrido o motorista se encontrava sozinho e segundo informações colhida no local pelo Secretário de Agricultura o motorista perdeu o controle em uma curva vindo a tombar o caminhão que estava carregado. O motorista foi atendido pela Defesa Civil que acionou o helicóptero do Samu que encaminhou o mesmo para Cascavel. Até o fechamento da nota, informações davam conta que as condições físicas do motorista não eram graves, mas só após a avaliação medica que poderá ter mais detalhes sobre sua saúde”.

