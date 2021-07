Paraná registra aumento de 23,86% na abertura de empresas no primeiro semestre

O Paraná registrou crescimento de 23,86% no saldo de empresas nos primeiros seis meses de 2021. Neste ano, o resultado de aberturas e baixas, de janeiro a junho, foi de 93.601, contra 75.571 no ano passado.

Segundo relatório divulgado pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar) no período foram abertas 141.241 empresas e fechadas 47.640. Já em 2020, houve 108.874 constituições de empresas e 33.303 fechamentos. Considerando apenas as empresas abertas, o percentual comparativo sobe para 29,73%. As baixas representam um aumento de 43,05%.

“As altas nos percentuais de abertura de empresas são um reflexo da agilidade da Junta Comercial nos trâmites para concluir esse processo. Este mês fomos o Estado mais rápido na constituição de empresas, mesmo sendo o terceiro com maior volume de pedidos para abertura”, afirma o presidente da Junta Comercial, Marcos Rigoni.

Até o momento, em todos os meses do ano, o número de abertura de empresas foi maior que no ano anterior, assim como o volume de baixas. Entretanto, a quantidade de empresas abertas é sempre muito superior que a de empreendimentos fechados.

TEMPO DE ABERTURA

O Paraná obteve o melhor tempo no País para a abertura de empresas no mês de junho. Os 5.467 empresários que protocolaram seus pedidos levaram em média 1 dia e 10 horas para concluir o processo. Em junho de 2020 esse tempo era de 3 dias e 5 horas, considerando a análise de 3.500 pedidos.

O Paraná também é o terceiro estado com mais pedidos de abertura de empresas do País (5.467), atrás de São Paulo (21.949) e Minas Gerais (6.779).

A natureza jurídica mais gerada nestes seis meses foi de Microempresa Individual (MEI), com 107.243 aberturas, o que corresponde a 75,93% do total. Em seguida vem sociedade limitada, com 25.253. Foram estabelecidos, ainda, 5.668 empresários (pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica), 2.461 Eirelis (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), 272 S/A fechada; 154 cooperativas, 133 S/A aberta; 50 consórcios e sete de outros tipos.

AEN-PR

