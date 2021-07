Casal é assaltado dentro de carro em Ubiratã

Na manhã de domingo (11), um homem foi até a sede da 2ª Cia PM e informou que na noite do sábado (11), sua filha estava em frente à residência do namorado na Rua José Gomes Paulino Filho, dentro de um veículo, quando foram surpreendidos por um homem armado com uma faca.

Segundo relato o elemento, abriu a porta do carro e exigiu todo o dinheiro que eles tinham (cerca de R$ 230,00) e a bolsa da jovem com todos os documentos.

Após roubar o dinheiro, o assaltante pegou a chave do carro e se evadiu do local em direção à praça da Igreja Matriz.

11º BPM

Publicidade: